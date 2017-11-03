Стальной кулак: мастер кунг-фу расколол 300 орехов голыми руками

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мастер боевых искусств из Китая Ли Вэйцзюнь установил мировой рекорд, расколов 302 грецких ореха голой рукой меньше чем за минуту. Видеоролик был опубликован телеканалом CGTN.

Рекордсмен занимается различными видами боевых искусств на протяжении 27 лет. В частности, он практикует так называемую технику "железной руки", благодаря которой его правая ладонь гораздо крепче, чем у нетренированного человека. Ли решил попробовать попасть в книгу рекордов Гиннесса, чтобы популяризировать традиционную китайскую культуру и боевые искусства, пишет Sputnik.

Предыдущий рекорд был поставлен всего несколько недель назад мастером боевых искусств из Индии Прабхакаром Редди, который за минуту сумел расколоть ладонью 212 орехов.