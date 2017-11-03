В Киеве почти все административные здания не отапливаются из-за долгов

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Более 4,7 тысячи административных зданий и объектов социально-бытовой сферы, а также почти 7% жилых домов в Киеве не подключены к отоплению из-за накопившихся долгов, сообщила компания "Киевэнерго", которая является основным поставщиком электричества и тепла в украинской столице.

Ранее в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, в котором находится уникальная коллекция из более 20 тысяч произведений живописи и графики Западной и Восточной Европы, сообщили, что их фонды находятся под угрозой из-за отсутствия отопления в помещениях. Отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.

"Несмотря на похолодание, без отопления остаются 7% домов жилищностроительных кооперативов (ЖСК) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и 6% ведомственного жилья. Из 4790 административных зданий и объектов социально-бытовой сферы Киева тепло получают лишь 23 (0,5% от общего количества)", — говорится в пресс-релизе компании, поступившем РИА Новости.

Как отмечает "Киевэнерго", не лучше ситуация с учебными заведениями, в том числе техникумами и университетами — на начало ноября к централизованному отоплению подключено девять таких заведений из 203 (4,4% от общего количества). "Основные трудности обеспечения теплом домов ЖСК и ОСМД связаны с большими долгами за тепло и отсутствием актов готовности к отопительному сезону", — добавили в компании.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не испытывает проблем с подготовкой к новому отопительному сезону, на его проведение выделено 9 миллиардов гривен (352,9 миллиона долларов) — приблизительно на треть больше по сравнению с прошлым годом.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого кабмин предложил абсолютно новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.

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