Пушилин отреагировал на заявление Порошенко о ракетных войсках

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин в интервью RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о ракетных войсках и артиллерии.

Дипломат отметил, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе осложняется "саботажем и имитацией" выполнения Минских соглашений на встречах контактной группы. Кроме того, Пушилин напомнил о позиции спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, исключающей из переговоров по мандату миссии ООН самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Теперь прибавилась ещё и воинственная риторика со стороны президента Украины. Это, конечно, заставляет нас думать о безопасности наших границ", — подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявил, что в случае необходимости ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе. В оперативном командовании ДНР отметили, что подобные призывы могут спровоцировать эскалацию конфликта.