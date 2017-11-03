Суд отказал в освобождении лидерам националистических организаций Каталонии

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Суд отказал двум лидерам националистических каталонских организаций Жорди Куишару и Жорди Санчесу, задержанным 16 октября, в выходе на свободу до рассмотрения их дела по существу, сообщил РИА Новости источник в суде.

Таким образом, судьи Национальной судебной палаты Испании отклонили апелляцию, которую подали адвокаты на предыдущее судебное решение.

16 октября судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишара под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения. Куишара и Санчеса подозревают в преступлениях, связанных с призывом к мятежу. По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.

Гражданская гвардия Испании 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.