Суд отказал в освобождении лидерам националистических организаций Каталонии

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Суд отказал двум лидерам националистических каталонских организаций Жорди Куишару и Жорди Санчесу, задержанным 16 октября, в выходе на свободу до рассмотрения их дела по существу, сообщил РИА Новости источник в суде.
16 октября судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишара под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения. Куишара и Санчеса подозревают в преступлениях, связанных с призывом к мятежу. По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.
Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.