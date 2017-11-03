Украинские силовики почти 50 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 46 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 512 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 46 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 512 снарядов, мин и гранат", — сказал Филиппоненко.

По его словам, огонь велся из артиллерии, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов республики.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось на 17, а по выпущенным боеприпасам интенсивность практически не изменилась", — добавил Филиппоненко.

По его словам, Народная милиция зафиксировала перемещение техники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

"Мы продолжаем фиксировать перемещение сил и средств украинских силовиков вблизи линии боевого соприкосновения", — рассказал представитель ведомства, уточнив, что в течение нескольких последних суток "отмечается подвоз материальных средств на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Троицкое, Новотошковское, Крымское, Новоалександровка".