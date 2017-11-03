МИД Косово пересчитал признавшие его независимость государства

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. МИД самопровозглашенной республики Косово провел ревизию признавших независимость Приштины от Белграда государств, сообщило ведомство.
"Республика Косово признана 114 государствами, таким образом, достигнута цель получить свыше 100 признаний", — говорится в сообщении косовского министерства.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.