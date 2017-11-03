МИД Косово пересчитал признавшие его независимость государства

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. МИД самопровозглашенной республики Косово провел ревизию признавших независимость Приштины от Белграда государств, сообщило ведомство.

Сообщается, что по поручению главы министерства Бехджета Пацолли была проведена проверка списка государств, от которых получен официальный документ о признании самопровозглашенной республики. Так, признавшие, по данным Приштины, независимость Косово Нигерия и Уганда не доставили соответствующего документа.

"Республика Косово признана 114 государствами, таким образом, достигнута цель получить свыше 100 признаний", — говорится в сообщении косовского министерства.

Согласно информации сербских властей, самопровозглашенную республику признали 106 стран. МИД Сербии ранее сообщил, что южноамериканский Суринам, а перед тем островная Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи отозвали свое признание. Два данных государства продолжают оставаться в списке косовского внешнеполитического ведомства как признавшие независимость Приштины от Белграда.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.