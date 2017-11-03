"В атмосфере ненависти": суд продлил арест Василию Муравицкому

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Форест. На Украине с некоторых пор профессия журналиста стала опасной для жизни. В стране, которая решила идти европейским курсом, некоторых журналистов убили, покалечили или осудили лишь за то, что они посмели рассказать.
За мнение, которое не совпадает с позицией Киева и публикациями в зарубежных СМИ, журналиста Василия Муравицкого арестовали как особо опасного преступника. С 1 августа он содержится под стражей в житомирском СИЗО без права на домашний арест.
В зале суда
В помещении царила атмосфера ненависти, где активисты и провокаторы во главе с неким Арушаняном аплодировали каждый раз после выступления судьи или прокурора и обзывали Муравицкого. Они вели себя вызывающе, старались спровоцировать конфликт с журналистом телеканала NewsOne Русланом Коцабой.
Аргументы защиты
Увы, все аргументы защиты Муравицкого были отброшены. Адвокаты заявили несколько ходатайств. Прежде всего, они просили пересадить подсудимого из изолированного "аквариума" в зале суда на скамью рядом с юристами и изменить меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. Муравицкого дома ждет трехмесячный малыш и жена, которые нуждаются в его помощи, пояснили защитники. Они также ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору.
Прокурор Вадим Левченко возразил, что во время вручения акта ни защитники, ни обвиняемый никаких жалоб не заявляли.
Обвинение в госизмене
"Муравицкий Василий Александрович совершил государственную измену. То есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.111 УК. Это и есть формулировка обвинения", — резюмировал, достаточно нервничая, прокурор.
Перед началом заседания Муравицкий сказал журналистам, что формулировка обвинения похожа на идеологическое преследование.
"Меня обвиняют не по процессуальному кодексу, не по уголовному праву, а по стратегии национальной безопасности", — сказал он.
Зачем тогда существует домашний арест? Или он нужен только для состоятельных украинцев? Сына главы МВД Арсена Авакова можно посадить под домашний арест (даже без браслета), как и нардепа Борислава Розенблата, который замешан в янтарной афере, а журналиста нельзя, социально опасен?
Муравицкий, обратившись к суду, ответил на слова прокурора: "Мне некуда бежать, я украинец".
Суд отказался привлекать новых свидетелей
Николай Рой является заместителем председателя Национального союза журналистов в Житомирской области, членом союза журналистов является и Василий Муравицкий.
К сожалению, суд не счел нужным привлекать свидетелей и не принял во внимание доводы защиты.
Выслушав все стороны, Королевский районный суд Житомира постановил следующее: "Ходатайство стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору оставить без удовлетворения, постановление обжалованию не подлежит".
Суд также заметил, что среди преступлений, в которых обвиняется Муравицкий, есть особо тяжкое. За него ему грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно решениям ЕСПЧ, право человека на свободу является основополагающим, но не абсолютным и может быть ограничено ввиду общественного интереса, отметили в суде. Муравицкому продлили арест на 60 дней, до 1 января 2018 года.
Следующее заседание состоится 3 ноября.