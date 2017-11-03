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"В атмосфере ненависти": суд продлил арест Василию Муравицкому

16:3303.11.2017
(обновлено: 16:48 03.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ФорестЖурналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, УкраинаЖурналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина
© РИА Новости / Сергей Форест

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Форест. На Украине с некоторых пор профессия журналиста стала опасной для жизни. В стране, которая решила идти европейским курсом, некоторых журналистов убили, покалечили или осудили лишь за то, что они посмели рассказать. 

За мнение, которое не совпадает с позицией Киева и публикациями в зарубежных СМИ, журналиста Василия Муравицкого арестовали как особо опасного преступника. С 1 августа он содержится под стражей в житомирском СИЗО без права на домашний арест.

В зале суда

Блогер-журналист Василий Муравицкий. Архивное фото
© Фото : аккаунт Василия Муравицкого в Facebook
Суд на Украине начнет рассматривать по существу дело Муравицкого 3 ноября
Я присутствовал 2 ноября на суде у Муравицкого. Зал был опять переполнен как его оппонентами, так и сторонниками в лице журналистов. 

В помещении царила атмосфера ненависти, где активисты и провокаторы во главе с неким Арушаняном аплодировали каждый раз после выступления судьи или прокурора и обзывали Муравицкого. Они вели себя вызывающе, старались спровоцировать конфликт с журналистом телеканала NewsOne Русланом Коцабой.

Аргументы защиты

Увы, все аргументы защиты Муравицкого были отброшены. Адвокаты заявили несколько ходатайств. Прежде всего, они просили пересадить подсудимого из изолированного "аквариума" в зале суда на скамью рядом с юристами и изменить меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. Муравицкого дома ждет трехмесячный малыш и жена, которые нуждаются в его помощи, пояснили защитники. Они также ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору.

На заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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По нормам, прокурор обязан под расписку предоставить копию обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования, однако это сделал следователь Службы безопасности Украины. "Если обвинительный акт не соответствует требованиям УПК Украины, суд <…> имеет право на подготовительном заседании вернуть такой акт прокурору", — заявил адвокат Андрей Гожый. Другой юрист Андрей Доманский отметил, что это грубейшее нарушение.

Прокурор Вадим Левченко возразил, что во время вручения акта ни защитники, ни обвиняемый никаких жалоб не заявляли.

Обвинение в госизмене

© РИА Новости / Сергей ФорестЖурналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина
© РИА Новости / Сергей Форест
Журналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина

"Муравицкий Василий Александрович совершил государственную измену. То есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.111 УК. Это и есть формулировка обвинения", — резюмировал, достаточно нервничая, прокурор.

Перед началом заседания Муравицкий сказал журналистам, что формулировка обвинения похожа на идеологическое преследование.

"Меня обвиняют не по процессуальному кодексу, не по уголовному праву, а по стратегии национальной безопасности", — сказал он.

Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Вместе с тем обвинитель выступил против изменения меры пресечения и просил суд продлить журналисту срок содержания под стражей до 60 суток. Аргументы прокуратуры были смешны: мол, подсудимый обладает связями в России, позволяющие ему убежать.

Зачем тогда существует домашний арест? Или он нужен только для состоятельных украинцев? Сына главы МВД Арсена Авакова можно посадить под домашний арест (даже без браслета), как и нардепа Борислава Розенблата, который замешан в янтарной афере, а журналиста нельзя, социально опасен?

Муравицкий, обратившись к суду, ответил на слова прокурора: "Мне некуда бежать, я украинец".

Суд отказался привлекать новых свидетелей 

Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Во время процесса адвокаты внесли предложение заслушать свидетелей по делу Муравицкого. Они как профессионалы высказали бы свою точку зрения по поводу его публикаций: это и Чепюк, Фещенко, Александров, Томчук, Мороз, Рой.

Николай Рой является заместителем председателя Национального союза журналистов в Житомирской области, членом союза журналистов является и Василий Муравицкий.

К сожалению, суд не счел нужным привлекать свидетелей и не принял во внимание доводы защиты.

Выслушав все стороны, Королевский районный суд Житомира постановил следующее: "Ходатайство стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору оставить без удовлетворения, постановление обжалованию не подлежит".

Суд также заметил, что среди преступлений, в которых обвиняется Муравицкий, есть особо тяжкое. За него ему грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно решениям ЕСПЧ, право человека на свободу является основополагающим, но не абсолютным и может быть ограничено ввиду общественного интереса, отметили в суде. Муравицкому продлили арест на 60 дней, до 1 января 2018 года. 

Следующее заседание состоится 3 ноября.

© РИА Новости / Сергей ФорестЖурналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина
© РИА Новости / Сергей Форест
Журналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина
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