В США привлекли к суду родителей ребенка, ранившего из пистолета двух детей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Родителям трехлетнего ребенка, который из пистолета отца ранил двух детей в американском городе Дирборн (штат Мичиган), в четверг были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с детьми, сообщает газета Detroit Free Press.

Как передает издание, утром 27 сентября Саманта Юбенкс, организовавшая у себя в доме нелицензированный детский сад, услышала шум и обнаружила, что ее трехлетний сын нашел пистолет и выстрелил в двух других детей, ранив одного в лицо, а другого в плечо.

Пистолет принадлежал отцу ребенка Тимоти Юбенксу, который был обвинен в том, что умышленно не спрятал оружие, уходя из дома.

Тимоти и Саманта Юбенкс были освобождены под залог в 20 тысяч долларов за каждого, суд запретил им вступать в контакт с пострадавшими и членами их семей, общение с детьми разрешено только под надзором. Постановлением суда им также запрещено покидать пределы штата Мичиган, хранить оружие, кроме того, им необходимо сдать свои паспорта полиции Дирборна.

"Эта трагедия, хоть и без умысла, стала результатом халатного отношения к безопасности детей", — приводит газета слова окружного судьи Джина Ханта.

Ранее шеф полиции Дирборна заявил, что оба пострадавших ребенка проходят лечение дома и восстанавливаются. По словам полицейского, один из детей получил более тяжелые ранения, которые "просто так не проходят".