Бывшие члены правительства Каталонии обжалуют судебное решение о задержании

МАДРИД, 3 ноя — РИА Новости. Адвокат бывших членов каталонского женералитета (правительства) обжалует судебное решение об их задержании без права выхода под залог до рассмотрения дела по существу.

Испанская судья Кармен Ламела 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

"Мы считаем, что решение неоправданное, это я укажу в иске", — заявил адвокат Андреу Ван ден Эйнде, который представляет интересы четырех из восьми экс-членов женералитета. Помимо экс-заместителя председателя правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, его подзащитными являются экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса, экс-советник по иностранным делам Рауль Ромева и экс-советник юстиции женералитета Карлес Мундо.

Андреу Ван ден Эйнде добавил, что его клиенты "спокойны и тверды", несмотря на "трудную ситуацию". Адвокат также заявил, что "самым сложным моментом" была перевозка задержанных из Национальной судебной палаты в пенитенциарные центры, "условия не были нормальными". При этом он не уточнил, в чем конкретно была проблема. "С ними все в порядке, они беспокоятся о своих семьях, за людей везде — в Каталонии и в Испании", — добавил адвокат.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.