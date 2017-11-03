Бывшие члены правительства Каталонии обжалуют судебное решение о задержании

МАДРИД, 3 ноя — РИА Новости. Адвокат бывших членов каталонского женералитета (правительства) обжалует судебное решение об их задержании без права выхода под залог до рассмотрения дела по существу.
"Мы считаем, что решение неоправданное, это я укажу в иске", — заявил адвокат Андреу Ван ден Эйнде, который представляет интересы четырех из восьми экс-членов женералитета. Помимо экс-заместителя председателя правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, его подзащитными являются экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса, экс-советник по иностранным делам Рауль Ромева и экс-советник юстиции женералитета Карлес Мундо.
По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.