Берлин не комментирует задержание экс-членов правительства Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (373)

БЕРЛИН, 3 ноя – РИА Новости. Германия не вмешивается в судебные дела Испании, поэтому не видит повода комментировать решение испанских судов по задержанию экс-членов правительства Каталонии, заявил в пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Второго ноября испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

"С точки зрения федерального правительства, Испания — безусловно, правовое государство, поэтому я как представитель правительства не вижу повода каким-либо образом комментировать решения испанских судов. Мы не вмешиваемся в текущие судебные дела в испанском правовом государстве", — сказал Зайберт на брифинге.

Ранее мэрия Барселоны потребовала немедленно освободить восьмерых экс-членов правительства Каталонии, которые накануне были помещены под стражу. Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе. Второго ноября прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на их арест.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.