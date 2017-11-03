Берлин не комментирует задержание экс-членов правительства Каталонии

БЕРЛИН, 3 ноя – РИА Новости. Германия не вмешивается в судебные дела Испании, поэтому не видит повода комментировать решение испанских судов по задержанию экс-членов правительства Каталонии, заявил в пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"С точки зрения федерального правительства, Испания — безусловно, правовое государство, поэтому я как представитель правительства не вижу повода каким-либо образом комментировать решения испанских судов. Мы не вмешиваемся в текущие судебные дела в испанском правовом государстве", — сказал Зайберт на брифинге.
По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.