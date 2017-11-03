КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Партия "Народный фронт" требует создания комиссии, которая выяснит законность сервисного обслуживания украинским "Антоновым" самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", говорится в заявлении на сайте партии в пятницу.

"Мы обращаемся в Службу безопасности Украины и кабинету министров о немедленной проверке информации, которая появилась в СМИ. В частности, необходимо создать специальную комиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций агрессора, установленных решениями СНБО. А также, имело ли место нарушение установленного законом порядка экспорта услуг двойного назначения. Соответствующие руководители должны отчитаться о результатах такой проверки в Верховной раде", — говорится в заявлении.

Партия отмечает, что возмущена сообщениями о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" может возобновить сервисное обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли, согласно которой Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124-100) — что украинское госпредприятие "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.

Госпредприятие "Антонов" в пятницу подтвердило, что выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" авиакомпании "Волга−Днепр". Как пояснил "Антонов", данный самолет является гражданским судном, и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики, в том время как украинское предприятие прекратило с данной авиакомпанией сотрудничество в направлении предоставления услуг по воздушным перевозам крупногабаритных и нестандартных грузов (для переброски войск и военной техники).

По данным "Антонова", компания выполнит оценку в рамках своих обязательств и в рамках украинского законодательства, "по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом−разъяснением Госэкспортконтроля Украины".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Несмотря на это власти Украины ввели против России санкции. В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Указ вступил в силу 17 мая.