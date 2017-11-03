В НАТО заявили, что не могут самостоятельно справиться с киберугрозами

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. НАТО не в состоянии самостоятельно справиться с киберугрозами, заявил помощник генсека альянса Сорин Дукару.

Он также сравнил информационную безопасность с "командным видом спорта".

"Самостоятельно невозможно действовать, мы должны действовать сообща, и если мы объединим наши усилия, мы сможем повысить уровень защиты", — заявил Дукару, выступая на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

По его словам, НАТО в борьбе с киберугрозами делает упор на сотрудничество с международными организациями, со странами-партнерами, с научными кругами и промышленным сектором, опираясь на общие интересы и ценности.

Дукару призвал выработать нормы ответственного поведения в киберпространстве, одновременно укрепляя эту сферу и делая ее более стабильной.

Он отметил, что кибербезопасность ранее рассматривалась в качестве технического аспекта, но сейчас акценты сместились, и альянс начал расценивать ее в качестве важной составляющей стратегической и политической дискуссии на его площадке, положив ее в основу своей политики.

"Наши силы не застрахованы от рисков в области кибербезопасности, а мы опираемся на информационное пространство в наших миссиях", — сказал он.

Дукару уточнил, что союз вложил ресурсы в создание системы централизованной защиты информационной сети из 60 интернет-страниц. Кроме того, в альянсе целенаправленно ведется кибераналитика, члены союза обмениваются информацией в режиме реального времени, предоставляют оперативные данные, которые могут послужить основанием для принятия решений, проводят учения.

"Киберпространство находится под угрозой, зачастую является оспариваемой территорией, по этой причине мы приняли решение вкладываться в обеспечение безопасности в информационном пространстве, равно как мы обеспечиваем ее в воздушном пространстве, на море и на суше", — уточнил он.

Дукару подчеркнул, что защита и готовность отразить кибератаки — это приоритеты в работе альянса.