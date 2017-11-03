В украинских школах физику, химию и биологию объединят в один предмет

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины планирует объединить в один предмет все естественно-научные дисциплины, однако пока неизвестно, как и когда это сделают, сообщила глава ведомства Лилия Гриневич.

По ее словам, планы объединить физику, химию, биологию и географию действительно есть — это касается программы для старшеклассников в школах и классах гуманитарного направления.

"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким–то способом объединить", — пояснила министр, которую цитирует одесское интернет-издание "Таймер".

"Существует международный прогрессивный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения", — добавила она.

Когда именно появится такое нововведение, министр не сказала. По словам Гриневич, в ближайшее время объединенный курс, возможно, введут в качестве эксперимента в одной-двух школах, а затем расширят проект на все школы гуманитарного направления.

Ранее украинский парламент принял реформу образования, которая существенно ограничивает возможность обучения на языках нацменьшинств. С пятого класса все дети будут учиться на украинском, а родные языки станут отдельной дисциплиной. С 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В Венгрии и Румынии считают, что этот закон нарушает права национальных меньшинств.