В украинских школах физику, химию и биологию объединят в один предмет

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины планирует объединить в один предмет все естественно-научные дисциплины, однако пока неизвестно, как и когда это сделают, сообщила глава ведомства Лилия Гриневич.
"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким–то способом объединить", — пояснила министр, которую цитирует одесское интернет-издание "Таймер".
"Существует международный прогрессивный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения", — добавила она.
Ранее украинский парламент принял реформу образования, которая существенно ограничивает возможность обучения на языках нацменьшинств. С пятого класса все дети будут учиться на украинском, а родные языки станут отдельной дисциплиной. С 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В Венгрии и Румынии считают, что этот закон нарушает права национальных меньшинств.
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