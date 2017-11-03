В ОБСЕ оценили государственные запреты на посещение сайтов

ВЕНА, 3 Ноя — РИА Новости. Государственные запреты на посещение определенных сайтов и вмешательство в работу мессенджеров могут нарушать права человека и не принесут ожидаемых результатов, считает глава Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингеборг Сольрун Гисладоттир.

"Мы видим, что государства начинают следить за частной перепиской, что может нарушать права человека, такие как права на свободу выражения и права на защиту частной жизни. Мы считаем, что эти общие запреты не дадут желаемого результата. Вмешательство в частные коммуникации или запрет на посещение определенных сайтов и платформ не принесет должного результата, если при этом не будут соблюдаться права человека", — сказала она, выступая в пятницу на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

Гисладоттир добавила, что такие запреты должны быть обоснованными, например, защитой национальной безопасности, и применяться пропорционально, они не должны быть дискриминационными.

"Хотела бы еще раз повторить, что защита прав человека и защита национальной безопасности не являются взаимоисключающими. Более того, защита прав человека исключительно важна для достижения безопасности государства, поэтому права человека должны лежать в основе усилий стран по борьбе с новыми вызовами безопасности и с использованием информационных и коммуникационных технологий в преступных целых, и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе", — сказала глава БДИПЧ.