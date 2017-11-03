В ООН призвали Австралию обеспечить безопасность беженцам на острове Манус

ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией с беженцами на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее, где был закрыт региональный центр для беженцев, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

Австралийские власти в августе 2016 года разрешили закрыть лагерь беженцев на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее, куда зачастую перенаправляют прибывающих в Австралию мигрантов.

"Мы разделяем озабоченности гуманитарных агентств ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, о ситуации, которая превращается в гуманитарную чрезвычайную ситуацию. Мы серьезно озабочены состоянием, безопасностью и здоровьем порядка 600 человек, которые остаются в центре, и которые боятся его покидать", — заявил Колвилл.

В этой связи УВКПЧ ООН призывает правительство Австралии, как сторону, которая удерживала людей, незамедлительно предоставить им защиту, питание, воду, а также обеспечить другие основные нужды, которых они были лишены после закрытия центра 31 октября.

В офисе Верховного комиссара подчеркивают, что Австралия и Папуа-Новая Гвинея, в соответствии со своими обязательствами в области международного гуманитарного права и Конвенции по беженцам 1951 года, должны обеспечивать безопасность и основные права тех, кто ищет убежище. Поэтому они должны внимательно отнестись к опасениям беженцев, которые не хотят покидать центр из страха физического насилия со стороны местных жителей.

"Мы также повторяем общие озабоченности ситуацией с австралийскими центрами для беженцев, организованными за пределами материка, которые являются бесчеловечными и противоречат обязательствам Австралии в области прав человека. Мы призываем правительство Австралии переправить всех беженцев на материк, где будут рассмотрены их требования", — добавил Колвилл.

Австралия проводит очень жесткую политику в отношении беженцев, прибывающих на ее территорию. Когда искатели убежища прибывают к берегам континента, власти Австралии отказывают им в размещении. Как правило, их отправляли обратно в страну отбытия или отсылают в карликовое государство Науру, которое находится на одном из островов Океании, или на остров Манус в Папуа-Новой Гвинее.