Киевский суд разрешил провести выемку документов на заводе Порошенко

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) временный доступ к документам завода "Кузница на Рыбацком" (ранее назывался "Ленинская Кузница"), принадлежащему президенту Украины Петру Порошенко и депутату парламента Игорю Кононенко, в рамках расследования дела о закупке Госпогранслужбой бронемашин у завода по завышенной цене.

Ранее, в августе, суд предоставил детективам НАБУ доступ к документам Госпогранслужбы в рамках расследования этого дела. В частности, бюро расследует закупку Госпогранслужбой в 2015-2016 годах четырех бронетранспортеров "Тритон" с вооружением на сумму 59,5 миллиона гривен (2,2 миллиона долларов по текущему курсу).

Как указано в судебном решении, детективы посчитали, что стоимость этих машин была завышена, поскольку в 2015 году для нужд Харьковского пограничного отряда, который стал получателем этих машин, была выделена сумма в размере 161,5 миллиона гривен на закупку 34 боевых дистанционных модулей, которые, в частности, входят в состав вооружения бронемашин "Тритон".

"То есть стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4 миллиона 750 тысяч гривен (около 176,4 тысяч долларов). Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой Украины БКМ "Тритон-0103" составила 14 миллионов 876 тысяч гривен (более 553 тысяч долларов)", — указали детективы НАБУ в ходатайстве.

Также детективы ссылаются на результаты аудита Госпогранслужбы, который установил, что данные машины были закуплены до введения ее в эксплуатацию, что нарушает постановление кабинета министров о порядке поставки вооружения, военной и специальной техники. В НАБУ считают, что все это привело к тому, что за счет бюджетных средств была приобретена несовершенная специальная техника, которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала государственная пограничная служба во время ее закупки.

Детективы просили суд разрешить доступ к техническим документам, смете на изготовление бронемашин, конструкторской и бухгалтерской документации и ряду других документов, с возможностью изъятия их копий, так как посчитали, что они могут быть уничтожены. Суд, рассмотрев данное ходатайство, предоставил детективам доступ в течение месяца к указанной документации завода.

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