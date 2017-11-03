Заявления Порошенко о ракетных войсках приведут к эскалации, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о ракетных войсках и артиллерии может спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе, считают в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.

"Тяжелое вооружение украинских силовиков и так находится у линии соприкосновения в Донбассе. Подобные заявления Порошенко могут быть сигналом для военнослужащих ВСУ к подготовке к активным боевым действиям, а также могут подтолкнуть нацбатальоны к более активному применению артиллерии, танков, минометов по населенным пунктам республики. Это грозит обострением ситуации в Донбассе", — сказали РИА Новости в пятницу в оперативном командовании ДНР.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.