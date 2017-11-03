Израиль предложил защитить деревню на границе с Сирии от захвата боевиками

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Израиль выразил готовность прийти на помощь жителям приграничной сирийской деревни и не допустить ее захвата боевиками.

"Армия обороны Израиля готова помочь селянам не допустить ущерба или оккупации деревни Хадар", — сказано в заявлении.

Деревня населена друзами, десятки тысяч соплеменников которых живут в Израиле.

Военные говорят, что за "последние часы" в районе деревни активизировались боевые действия. Из-за этого начальник Генштаба Гади Айзенкот созвал экстренное совещание с командованием военной разведки и армейских частей, развернутых на границе с Сирией.

"Заявления об израильском… содействии элементам глобального джихада в боях на Голанских высотах лишены основания", — добавила пресс-служба армии.

Израиль декларирует невмешательство в события в Сирии, но признает, что регулярно проводит военные операции в этой стране. Израильские власти объясняют их необходимостью помешать попаданию средств массового поражения и современных вооружений в руки враждебных элементов, в первую очередь "Хезболлах". Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов в прошлом не раз воевало с Израилем, а сейчас сражается в Сирии на стороне президента Башара Асада.