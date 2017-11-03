Мэрия Барселоны требует освободить экс-членов женералитета Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (370)

МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. Мэрия Барселоны потребовала "немедленно освободить" восемь бывших членов женералитета (правительства) Каталонии, которые накануне были задержаны без права выхода под залог до рассмотрения дела по существу испанским судом.

Такое решение было принято на экстренном заседании городского совета.

"Пленум муниципального совета осуждает репрессивную эскалацию последних месяцев и требует немедленно освободить всех политических заключенных, которые всегда действовали мирными и демократическими методами, в соответствии с мандатом, полученным на выборах", — говорится в заявлении.

Текст документа был принят представителями партий Barcelona en Común (близка Podemos, лидер платформы – мэр города Ада Колау), а также партий, поддерживающих независимость Каталонии ("Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства"). Против проголосовали представители Народной партии, Социалистической партии Каталонии и "Граждан".

В тексте отставленный испанским кабинетом министров женералитет назван "законным правительством женералитета Каталонии", а Карлес Пучдемон – его председателем. Кроме того, мэрия призывает Европейский союз и другие международные организации вмешаться в ситуацию и выступить "политическими посредниками".

Накануне на пресс-конференции мэр Барселоны Ада Колау прокомментировала задержание бывших членов каталонского правительства, призвав все политические силы Каталонии к борьбе за освобождение всех "политических заключенных" и отмену действия 155-й статьи конституции, вводящей прямое управление Мадрида в Каталонии.

Второго ноября испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. Второго ноября прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на их арест.