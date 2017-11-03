Совбез РФ предложил повысить роль ОБСЕ в работе в киберпространстве

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Роль ОБСЕ в урегулировании конфликтов в киберпространстве необходимо повысить, Россия предлагает в следующем году предметно заняться этим вопросом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
"Считаем, что этому механизму нужно придать большую эффективность, повысить роль ОБСЕ в урегулировании таких инцидентов", — сказал он, выступая в пятницу на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.
По его словам, сегодня в ОБСЕ работает только одна площадка для обсуждения вопросов по безопасности ИКТ — рабочая группа, деятельность которой ограничена из-за неформального статуса, ограниченного мандата, нерегулярности встреч и слишком обширной повестки дня.
"Считаем, что реализация этих мероприятий в формате ОБСЕ позволит укрепить систему международной информационной безопасности в целом. В связи с этим предлагаем в 2018 году начать в ОБСЕ дискуссию о повышении эффективности деятельности организации на направлении обеспечения информационной безопасности", — заключил он.