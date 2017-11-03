Совбез РФ предложил повысить роль ОБСЕ в работе в киберпространстве

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Роль ОБСЕ в урегулировании конфликтов в киберпространстве необходимо повысить, Россия предлагает в следующем году предметно заняться этим вопросом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По его словам, одним из базовых инструментов обеспечения международной информационной безопасности являются меры укрепления доверия ОБСЕ, которые нацелены на снижение рисков возникновения конфликтов при использовании информационных и коммуникационных технологий.

"Считаем, что этому механизму нужно придать большую эффективность, повысить роль ОБСЕ в урегулировании таких инцидентов", — сказал он, выступая в пятницу на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

По его словам, сегодня в ОБСЕ работает только одна площадка для обсуждения вопросов по безопасности ИКТ — рабочая группа, деятельность которой ограничена из-за неформального статуса, ограниченного мандата, нерегулярности встреч и слишком обширной повестки дня.

Храмов напомнил, что на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в 2016 году глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал мирный киберплан для ОБСЕ, включающий повышение роли организации в урегулировании инцидентов в киберпространстве, проведение крупной международной конференции по вопросам обеспечения мер информационной безопасности, придание рабочей группе официального статуса и создание спецподразделения по этим вопросам в секретариате ОБСЕ.

"Считаем, что реализация этих мероприятий в формате ОБСЕ позволит укрепить систему международной информационной безопасности в целом. В связи с этим предлагаем в 2018 году начать в ОБСЕ дискуссию о повышении эффективности деятельности организации на направлении обеспечения информационной безопасности", — заключил он.