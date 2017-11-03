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В мире

"Бомба" под Молдавией: политолог о решении переименовать госязык

14:1403.11.2017
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗаседание парламента МолдавииЗаседание парламента Молдавии
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь

КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Стремление изменить название государственного языка в Конституции Молдавии с молдавского на румынский – настоящая "бомба", которая спровоцирует постоянное нарастание нестабильности в стране, заявил Sputnik Молдова директор Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Таким образом он прокомментировал решение Конституционного суда (КС) страны о возможности переименования государственного языка. По мнению Осталепа, это противоречит здравому смыслу и свидетельствует, что КС реализует интересы Румынии, а не своего государства.

"Лично для меня Конституционный суд — это самая дискредитированная государственная структура в нашей стране. Судьи открыто говорят о том, что являются унионистами и гражданами Румынии. То есть, при их посредничестве, реализуются государственные интересы Румынии. Ни о какой объективности здесь нет и речи", — заявил политолог.

Он выразил убеждение, что когда в Молдавии разрешали двойное гражданство, парламентскому большинству нужно было запретить людям с иностранными паспортами занимать посты в высших органах власти.

"Сделано этого не было, и этой ошибкой пользуются вовсю. Скоро молдаван вообще не останется в государственных структурах", — посетовал эксперт.

Акции протеста в Кишиневе
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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По мнению Осталепа, одобрение Конституционным судом парламентской инициативы об изменении названия госязыка стало следствием сразу нескольких факторов, как внешних, так и внутриполитических. Таким образом политики пытаются отвлечь внимание населения от экономических и социальных проблем и заигрывают с Румынией, единственной страной Евросоюза, которая продолжает интересоваться Молдавией. Для самих же молдавских властей, уверен Осталеп, название языка не является чем-то принципиальным.

Эксперт считает, что намерение изменить название языка в условиях, когда большинство граждан Молдавии считают себя молдаванами, а государственный язык называют молдавским, серьезно подорвет стабильность в стране и запустит целый ряд разрушительных процессов.

Он заявил, что это бомба, которая закладывается румынами и в Бухаресте, и в Кишиневе. Это спровоцирует постоянное нарастание нестабильности в Молдавии. Раскол общества продолжится, будет усиливаться неприятие противоположного мнения.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Осталеп подчеркнул, что власть, если бы это была ответственная власть, обязана понимать эти процессы, и вести себя очень осторожно, потому что они касаются не только сегодняшнего дня, но и будущего.

"Даже если в парламенте проголосуют и изменят название государственного языка, этим дело не закончится. Это будет тактическая победа унионистов, но не окончательная, потому что в будущем Конституцию можно будет вновь поменять точно так же, как сделали они. И не только в той статье, что касается языка", — заключил Осталеп.

С инициативой об изменении названия государственного языка выступила парламентская фракция Либерально-демократической партии Молдавии. Против этого предложения резко выступил президент страны Игорь Додон.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Исаев Александр
Пожалуй этот вопрос, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Языковые нормы современного молдавского и румынского языков практически почти неотличимы. И тут надо смотреть реальности в глаза. есть правда еще понятие молдавского диалекта румынского языка, Но в чем здесь фишка специалисты по романским языках толком объяснить не могут. Интересно было бы услышать мнение носителей молдавского языка.
14:23
03.11.2017
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