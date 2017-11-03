"Бомба" под Молдавией: политолог о решении переименовать госязык

КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Стремление изменить название государственного языка в Конституции Молдавии с молдавского на румынский – настоящая "бомба", которая спровоцирует постоянное нарастание нестабильности в стране, заявил Sputnik Молдова директор Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп.
"Лично для меня Конституционный суд — это самая дискредитированная государственная структура в нашей стране. Судьи открыто говорят о том, что являются унионистами и гражданами Румынии. То есть, при их посредничестве, реализуются государственные интересы Румынии. Ни о какой объективности здесь нет и речи", — заявил политолог.
Он выразил убеждение, что когда в Молдавии разрешали двойное гражданство, парламентскому большинству нужно было запретить людям с иностранными паспортами занимать посты в высших органах власти.
"Сделано этого не было, и этой ошибкой пользуются вовсю. Скоро молдаван вообще не останется в государственных структурах", — посетовал эксперт.
Эксперт считает, что намерение изменить название языка в условиях, когда большинство граждан Молдавии считают себя молдаванами, а государственный язык называют молдавским, серьезно подорвет стабильность в стране и запустит целый ряд разрушительных процессов.
Он заявил, что это бомба, которая закладывается румынами и в Бухаресте, и в Кишиневе. Это спровоцирует постоянное нарастание нестабильности в Молдавии. Раскол общества продолжится, будет усиливаться неприятие противоположного мнения.
"Даже если в парламенте проголосуют и изменят название государственного языка, этим дело не закончится. Это будет тактическая победа унионистов, но не окончательная, потому что в будущем Конституцию можно будет вновь поменять точно так же, как сделали они. И не только в той статье, что касается языка", — заключил Осталеп.
С инициативой об изменении названия государственного языка выступила парламентская фракция Либерально-демократической партии Молдавии. Против этого предложения резко выступил президент страны Игорь Додон.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>