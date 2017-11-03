На Пхукете провели профилактику побега крокодилов

БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости. Департамент рыболовства провинции Пхукет провел на одноименном острове, популярном у иностранных туристов, профилактические мероприятия против побега крокодилов с крокодиловых ферм при наводнениях, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation.

Комиссия, состоящая из пяти сотрудников департамента, проверила меры безопасности, применяемые владельцами всех крокодиловых ферм острова на случай сильных дождей и наводнений, во время которых вода часто поднимается выше барьеров, окружающих вольеры, в результате чего рептилии могут выплыть за пределы фермы в местные водоемы, говорится в сообщении.

Комиссия проверила условия содержания всей популяции живущих в неволе крокодилов на острове – 501 крокодила, 500 из которых содержатся на четырех крокодиловых фермах в районе города Пхукет и районе Тхаланг, и один – в частном владении в районе Тхаланг.

Как сообщает газета, члены комиссии были удовлетворены мерами, которые владельцы крокодилов принимают для обеспечения безопасности: ни в одном из хозяйств никаких возможностей для побега рептилий комиссия не обнаружила.

Сильные сезонные дожди в конце октября и в первые дни ноября вызвали кратковременное затопление в некоторых районах острова Пхукет, в связи с чем и была проведена проверка безопасности крокодиловых хозяйств, сообщает издание.