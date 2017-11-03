На Пхукете провели профилактику побега крокодилов

БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости. Департамент рыболовства провинции Пхукет провел на одноименном острове, популярном у иностранных туристов, профилактические мероприятия против побега крокодилов с крокодиловых ферм при наводнениях, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation.
Комиссия проверила условия содержания всей популяции живущих в неволе крокодилов на острове – 501 крокодила, 500 из которых содержатся на четырех крокодиловых фермах в районе города Пхукет и районе Тхаланг, и один – в частном владении в районе Тхаланг.
Сильные сезонные дожди в конце октября и в первые дни ноября вызвали кратковременное затопление в некоторых районах острова Пхукет, в связи с чем и была проведена проверка безопасности крокодиловых хозяйств, сообщает издание.