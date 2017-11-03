Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми "вернуться в Донбасс"

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.

"Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны", — заявил Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области.

Ранее президент говорил, что 130 тысяч военных находятся в резерве, но готовы оперативно вернуться в строй в случае обострения ситуации в Донбассе.

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, не признавшие госпереворот на Украине, провозгласили создание "народных республик". Киев ДНР и ЛНР не признает, считая эти регионы оккупированными, а силы ополчения называет террористическими.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Однако между противоборствующими сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Сейчас во всемирной организации обсуждается идея отправки в Донбасс миротворческой миссии.