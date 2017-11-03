Америка на опиоидах: как в США разгорелась сильнейшая в истории эпидемия

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Комиссия президента США по борьбе с опиоидным кризисом опубликовала рекомендации для властей: специалисты, в частности, призвали повысить квалификацию врачей и ужесточить наказание для страховщиков, отказывающихся покрывать расходы на лечение наркозависимых, но отказались выступить за увеличение финансирования борьбы с проблемой.

В октябре Дональд Трамп назвал США "крупнейшим потребителем опиатов в мире в пересчете на душу населения" и объявил режим ЧП в связи с ситуацией. Слова президента подтверждает статистика: согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, от передозировки опиоидами ежедневно умирает 91 американец, тогда как от других наркотиков каждый день погибают 53 человека.

С середины 70-х врачи в США столкнулись с нарастающим количеством жалоб пациентов на хронические боли. Ответом медицины и фармацевтики стали рецептурные обезболивающие препараты на основе опиоидов, в большинстве случаев вызывающие сильную зависимость. Люди "подсаживались" на лекарства и со временем переходили на производные опиума, например, на героин.

"Из моей школы многие подсели на наркотики. Чирлидерши (девушки из группы поддержки — прим.ред.) становились проститутками, чтобы утолить свой наркотический голод. Вы едва ли найдете в этом штате семью, которую бы напрямую не затронула эта проблема", — рассказывал в интервью The Guardian один из жителей Западной Виргинии.

В этом штате зафиксирована самая высокая по США смертность от передозировок: 33,5 смертей на 100 тысяч человек (2011 — 2013, данные НПО Trust for America's Health и Robert Wood Johnson Foundation) против 13,4 по стране. По данным журналиста Эрика Эйра, с 2007 по 2012 годы фармацевтические компании отправили в регион 780 миллионов опиоидных препаратов — при населении около 1,8 миллиона жителей на каждого человека приходится по 433 таблетки. За эти шесть лет от передозировок в штате погибло более 1,7 тысячи человек.

Одним из самых популярных препаратов на рынке является оксиконтин. С 2000 года продажи препарата выросли более чем в три раза, на пике в 2010 году на сто тысяч человек приходилось 20,4 килограмм вещества. Темпы реализации сокращаются, однако сейчас в стране выписывается порядка 200 миллионов рецептов на опиоидные препараты.

В США почти нет ограничений на назначение подобных лекарств, Америка также является одной из двух стран (еще Новая Зеландия), где рецептурные препараты можно рекламировать на ТВ.