Протестующие у Рады в Киеве не хотят проводить вече на выходных

Палатка с лозунгом Мы здесь до конца. До победы в центре Киева. 28 октября 2017

Палатка с лозунгом Мы здесь до конца. До победы в центре Киева. 28 октября 2017

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Организаторы акции протеста возле здания Верховной рады Украины не планируют проводить вече на предстоящих выходных, сообщил РИА Новости в пятницу один из протестующих.

В минувшее воскресенье у Рады прошло вече, организованное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.

"На эти выходные нет запланированных вече. Главный митинг будет 7 ноября. А сегодня (в пятницу) после обеда у нас будут лекции разные. Скорее всего, и в выходные будут лекции. Депутаты приходят и читают лекции, про политику, про власть", — заявил один из протестующих.

Возле здания украинского парламента остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму, некоторые из них с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар". Большинство из протестующих стоят и откровенно скучают. Изредка они предпринимают попытки остановить прохожих и рассказать им о жизни в палаточном городке. Однако прохожие в основном отказываются от предложения.

Возле Верховной рады дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.