Арест экс-членов правительства Каталонии обостряет ситуацию, заявил эксперт

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арест бывших членов правительства (женералитета) Каталонии серьезно обострит ситуацию вокруг автономии, считает профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин.

Бывшие члены правительства Каталонии, которое было распущено решением испанского Совета министров, провели ночь на пятницу в тюрьме. Накануне испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить восемь человек под стражу без права выхода под залог до рассмотрения дела по существу. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента автономии прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Экс-глава Каталонии и несколько его соратников находятся в Брюсселе.

"Вчерашний день, мне кажется, круто меняет ситуацию, потому что арест восьми членов правительства снова резко обостряет ситуацию. Вчера была массовая манифестация в Барселоне, и в сегодняшней испанской прессе сообщается, что на 12 ноября также назначается манифестация. Ситуация накалена до предела", — заявил Хенкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Эксперт полагает, что в сложившейся ситуации власти Испании должны пойти на уступки и постараться удовлетворить хотя бы наименее радикально настроенную часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость Каталонии.

"Мне думается, что позиция центральной власти (Испании) должна состоять не только из запретов. Необходимы какие-то серьезные уступки каталонцам, необходимо удовлетворить хотя бы часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость, потому что так называемый сепаратистский блок очень неоднороден и в нем наряду с радикальными сепаратистами есть немало людей, которые просто обижены отношением к ним центральной власти. Мне кажется, что, расколов сепаратистский блок и присоединив часть людей, которые просто обижены на Мадрид, можно многого добиться", — считает он.

Речь, по его словам, может идти о переговорах по реформе конституции Испании.

"Мне кажется, что тут речь идет о проблеме, которая обсуждается уже давно — это реформа испанской конституции 1978 года, которая в ряде аспектов, которые касаются территориально–политической организации испанского государства, устарела. Например, сохраняется запрет на создание федерации", — пояснил эксперт.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.