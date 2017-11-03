Арест экс-членов правительства Каталонии обостряет ситуацию, заявил эксперт

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арест бывших членов правительства (женералитета) Каталонии серьезно обострит ситуацию вокруг автономии, считает профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин.
"Вчерашний день, мне кажется, круто меняет ситуацию, потому что арест восьми членов правительства снова резко обостряет ситуацию. Вчера была массовая манифестация в Барселоне, и в сегодняшней испанской прессе сообщается, что на 12 ноября также назначается манифестация. Ситуация накалена до предела", — заявил Хенкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мне думается, что позиция центральной власти (Испании) должна состоять не только из запретов. Необходимы какие-то серьезные уступки каталонцам, необходимо удовлетворить хотя бы часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость, потому что так называемый сепаратистский блок очень неоднороден и в нем наряду с радикальными сепаратистами есть немало людей, которые просто обижены отношением к ним центральной власти. Мне кажется, что, расколов сепаратистский блок и присоединив часть людей, которые просто обижены на Мадрид, можно многого добиться", — считает он.
Речь, по его словам, может идти о переговорах по реформе конституции Испании.
По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.