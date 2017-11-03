РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Арест экс-членов правительства Каталонии обостряет ситуацию, заявил эксперт

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (369)
13:4403.11.2017
0400
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкЗаседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арест бывших членов правительства (женералитета) Каталонии серьезно обострит ситуацию вокруг автономии, считает профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк
Пучдемон потребовал освободить всех арестованных каталонских политиков
Бывшие члены правительства Каталонии, которое было распущено решением испанского Совета министров, провели ночь на пятницу в тюрьме. Накануне испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить восемь человек под стражу без права выхода под залог до рассмотрения дела по существу. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента автономии прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Экс-глава Каталонии и несколько его соратников находятся в Брюсселе.

"Вчерашний день, мне кажется, круто меняет ситуацию, потому что арест восьми членов  правительства снова резко обостряет ситуацию. Вчера была массовая манифестация в Барселоне, и в сегодняшней испанской прессе сообщается, что на 12 ноября также назначается манифестация. Ситуация накалена до предела", — заявил Хенкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии. 26 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона
Эксперт полагает, что в сложившейся ситуации власти Испании должны пойти на уступки и постараться удовлетворить хотя бы наименее радикально настроенную часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость Каталонии.

"Мне думается, что позиция центральной власти (Испании) должна состоять не только из запретов. Необходимы какие-то серьезные уступки каталонцам, необходимо удовлетворить хотя бы часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость, потому что так называемый сепаратистский блок очень неоднороден и в нем наряду с радикальными сепаратистами есть немало людей, которые просто обижены отношением к ним центральной власти. Мне кажется, что, расколов сепаратистский блок и присоединив часть людей, которые просто обижены на Мадрид, можно многого добиться", — считает он.

Речь, по его словам, может идти о переговорах по реформе конституции Испании.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Неявка с повинной. От Каталонии до каталажки — один шаг
"Мне кажется, что тут речь идет о проблеме, которая обсуждается уже давно — это реформа испанской конституции 1978 года, которая в ряде аспектов, которые касаются территориально–политической организации испанского государства, устарела. Например, сохраняется запрет на создание федерации",  — пояснил эксперт.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена