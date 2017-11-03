Во Франции за два года предотвратили 32 теракта

ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Более 30 терактов предотвратили во Франции с момента введения в стране режима ЧС в ноябре 2015 года, говорится в отчете, представленном МВД.

"С начала режима ЧС — 14 ноября 2015 года — в стране произошло пять терактов, 13 попыток теракта, в результате некоторых из них пострадали люди. Было предотвращено 32 теракта", — говорится в отчете.

Ведомство уточняет, что с начала 2017 года в стране произошло два теракта, жертвами которых стали три человека. Девять человек пострадали в результате восьми попыток теракта. За этот срок предотвратили 13 терактов.

С момента введения режима ЧС было проведено почти 4,5 тысячи обысков, в ходе которых было изъято 625 единиц оружия. Также в этот период было закрыто 19 мест отправления религиозного культа.

Почти два года во Франции действует режим чрезвычайной ситуации, который был введен на территории страны решением кабинета министров по предложению бывшего тогда президентом Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп неоднократно заявлял, что режим ЧС должен быть снят к ноябрю 2017 года.