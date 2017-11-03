Иракская армия восстановила контроль над КПП на границе с Сирией

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Входящее в состав армии Ирака народное ополчение заявило о возвращении контроля над КПП Эль-Каим на границе с Сирией после боев с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Силы народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби и силы безопасности вернули погранпереход Эль-Каим на границе с Сирией. Подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Каим параллельно с широкомасштабным продвижением сирийской армии в пограничных районах с тем, чтобы встретиться (у границы — ред.) и обезопасить международную трассу к западу от Эль-Каима", — сообщается в заявлении ополчения, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная в России.