Пучдемон может попытаться блокировать свою экстрадицию, считает источник

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может попытаться блокировать свою экстрадицию из Бельгии в Испанию, сообщил в пятницу РИА Новости источник в адвокатском корпусе бельгийской столицы.

В четверг испанский судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов правительства Каталонии. Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. Ожидается, что в пятницу Испания выдаст европейский ордер на арест экс-главы региона.

"Пучдемон может попытаться блокировать экстрадицию, ссылаясь на несоблюдение фундаментальных прав в Испании, в частности, на то, что связанный с ним судебный процесс не может быть справедливым в Испании", — пояснил собеседник РИА Новости.

Как отмечала ранее радиостанция Premiere, в Испании Пучдемон может быть обвинен в организации мятежа, за что предусмотрено тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии. По данным телерадиокомпании RTL, Пучдемона готовы принять на поселение в бельгийской Фландрии, чьи националистически настроенные политики заявляли о поддержке властей Каталонии в вопросе проведения референдума о независимости.

В то же время член кабинета министров Бельгии и партийная соратница премьер-министра Мари Кристин Маргем заявила, что если бывший глава правительства Каталонии подаст прошение о предоставлении ему убежища в Бельгии, этот запрос будет рассмотрен, но не возымеет конкретного эффекта, поскольку в Испании нет угрозы его жизни и физической целостности. Маргем сообщила, что, если Пучдемон согласится на экстрадицию, бельгийские власти обязаны обеспечить его возвращение в течение 10 дней. В случае же отказа Бельгия должна будет выдать каталонского политика в течение 60 дней.

Ранее СМИ сообщали, что бельгийское правосудие может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека. Отмечалось, что в прошлом бельгийский адвокат Пучдемона Поль Бекарт заблокировал выдачу в Испанию из Бельгии нескольких членов террористической организации ЭТА.