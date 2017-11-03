Пучдемон может попытаться блокировать свою экстрадицию, считает источник

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может попытаться блокировать свою экстрадицию из Бельгии в Испанию, сообщил в пятницу РИА Новости источник в адвокатском корпусе бельгийской столицы.
"Пучдемон может попытаться блокировать экстрадицию, ссылаясь на несоблюдение фундаментальных прав в Испании, в частности, на то, что связанный с ним судебный процесс не может быть справедливым в Испании", — пояснил собеседник РИА Новости.
Как отмечала ранее радиостанция Premiere, в Испании Пучдемон может быть обвинен в организации мятежа, за что предусмотрено тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии. По данным телерадиокомпании RTL, Пучдемона готовы принять на поселение в бельгийской Фландрии, чьи националистически настроенные политики заявляли о поддержке властей Каталонии в вопросе проведения референдума о независимости.
Ранее СМИ сообщали, что бельгийское правосудие может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека. Отмечалось, что в прошлом бельгийский адвокат Пучдемона Поль Бекарт заблокировал выдачу в Испанию из Бельгии нескольких членов террористической организации ЭТА.