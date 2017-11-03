В Белоруссии составили портрет типичного жителя республики

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Накануне Всемирного дня мужчин Национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики, сообщает Sputnik Беларусь.

Всемирный день мужчин празднуют с 2000 года в первую субботу ноября. В этом году он приходится на 4 ноября.По данным Белстата, на начало 2017 года в республике проживали 4,426 миллиона мужчин. Три четверти из них – в городах. А каждый пятый – в столице.

Средний возраст белорусских мужчин – 37,3 года. Городские жители значительно младше сельских. Моложе всех – жители Минска: 35,8 лет. Самые старшие среднестатистические мужчины 38,6 лет отроду – жители Витебской области.

Уровень ожидаемой продолжительности жизни для белорусов-мужчин – 68,9 лет.

Самая "мужская" профессия в Белоруссии – строитель. В этой сфере 80,2% всех работников являются представителями сильного пола. При том, что среди мужчин-работников только 26,8% имеют высшее образование.

Что касается личной жизни, белорусских мужчин, то в прошлом году в брак вступили 64,5 тысячи представителей сильного пола.

Чаще всего белорусы женятся в возрасте 25-29 лет. Впервые женились в прошлом году 46,1 тысячи мужчин, причем порядка полутысячи были старше 50 лет.

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