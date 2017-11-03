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Бывшие члены каталонского правительства провели ночь в тюрьме, сообщили СМИ

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (367)
13:0203.11.2017
(обновлено: 13:04 03.11.2017)
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© AFP 2017 / Lluis GeneУчастники митинга в поддержку бывших представителей женералитета Каталонии в Барселоне. Архивное фотоУчастники митинга в поддержку бывших представителей женералитета Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Lluis Gene

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Девять бывших членов правительства (женералитета) Каталонии, которое было распущено решением испанского Совета министров, провели ночь в тюрьме.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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Пучдемон потребовал освободить всех арестованных каталонских политиков

Накануне испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Семь советников-мужчин были доставлены в пенитенциарный центр в Эстремере (провинция Мадрид), а две женщины (экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса и бывший советник управления и институциональных отношений Меритчель Боррас) – в женский пенитенциарный центр Алькала Меко, расположенный в Алькала-де-Энарес (провинция Мадрид), сообщает телеканал 24 Horas.

Утром экс-советник Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, единственный, кому судья разрешила выйти под залог до рассмотрения дела по существу, заплатил 50 тысяч евро и в ближайшее время сможет выйти на свободу. Вила подал в отставку с поста накануне провозглашения независимости парламентом Каталонии.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Он единственный из экс-членов женералитета, который на судебном заседании согласился ответить на вопросы прокурора, судьи, а не только адвокатов. Остальные ограничились только ответами стороне защиты. Адвокат экс-советника по делам предпринимательства Пау Молинс заявил журналистам, что его подзащитный хочет "продемонстрировать солидарность со своими товарищами из правительства, которые были отправлены в тюрьму без права выхода под залог".

Между тем, как сообщает La Vanguardia, задержанные бывшие члены женералитета могут быть приговорены в общей сложности почти к 50 годам заключения – 25 лет за организацию восстания, 15 – за преступления, связанные с призывом к мятежу, еще восемь за растрату государственных средств.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. 2 ноября прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на их арест Пучдемона.

Бывшие члены женералитета Каталонии прибывают в Верховный суд Испании. 2 ноября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

 

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