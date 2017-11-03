Адвокат не считает ошибочным решение Пучдемона приехать в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Бельгийский адвокат экс-главы правительства Каталонии Поль Бекарт не считает ошибочным решение Карлеса Пучдемона приехать в Брюссель после введения Мадридом прямого управления испанских властей в Каталонии.

Ранее газета La Vanguardia распространила информацию, что судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела приняла решение выдать ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии. Однако судебные источники сообщили РИА Новости, что решение по Пучдемону еще не принято.

"Я не считаю, что это (приезд Пучдемона в Брюссель — ред.) было ошибкой. Здесь (в Брюсселе) он смог немного дистанцироваться. Вероятно, лучше быть на свободе в Брюсселе, чем (находиться) в тюрьме в Мадриде", — сказал он в эфире радиостанции Premiere.

По словам Бекарта, Пучдемон намерен сотрудничать с бельгийским правосудием и не собирается скрываться от европейского мандата. При этом адвокат подтвердил, что его клиент будет выслан в Испанию, если европейский ордер на его арест "будет подтвержден всеми юридическими инстанциями в Бельгии".

Ранее СМИ сообщали, что процесс экстрадиции Пучдемона в Испанию может занять до 60 дней. В то же время бельгийское правосудие может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека. Отмечалось, что в прошлом адвокат Бекарт заблокировал выдачу в Испанию из Бельгии нескольких членов террористической организации ЭТА.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда.