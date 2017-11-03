Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (35)

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция ночью подверглась обстрелу, повреждено одно из зданий, сообщили в пятницу в компании "Вода Донбасса".

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"Третьего ноября в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне боевых действий. В результате обстрела в здании фильтров выбито металлопластиковое окно, повреждено мягкое покрытие кровли", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".