Россия заинтересована в активной работе ОБСЕ по ситуации с Приднестровьем

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы ОБСЕ активнее работала для урегулирования ситуации вокруг непризнанного Приднестровья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы также заинтересованы, Россия заинтересована, в том, чтобы ОБСЕ активнее и более результативно работала на Приднестровском направлении", — сказал министр на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Лавров также отметил заинтересованность российской стороны в более активной роли ОБСЕ в "том, что касается Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, на Балканах".

Он добавил, что "мы также отмечаем, что в нагорно-карабахском урегулировании основную роль, наряду со сторонами, играют со- председатели Минской группы ОБСЕ".