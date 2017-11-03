В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли три человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (33)

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Три человека погибли за минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики более 270 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) погиб один мирный житель… При защите республики погибли двое военнослужащих ДНР", — сказал он.

Басурин добавил, что из-за обстрелов повреждены два дома и здание школы в населенном пункте Саханка на юге Донбасса и в поселке Трудовские на окраине Донецка.