Силовики более 270 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 270 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 1,7 тысячи снарядов и мин, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 272 раза нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1743 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам подверглись окрестности 22 населенных пунктов на территории ДНР.