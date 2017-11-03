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Встреча Трампа и Путина на АТЭС важнее для политики США, считает политолог

12:0003.11.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Вероятная встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме более значима для внутриполитической жизни Соединенных Штатов, чем для отношений Москвы и Вашингтона, не стоит ждать от нее кардинальных решений и прорывов, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Трамп ранее заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. По словам Трампа, встреча с Путиным "очень важна". Американский лидер также сказал, что Россия может помочь США с Северной Кореей и Сирией. Трамп также надеется обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Важность для Штатов

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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"Эта встреча должна играть более значимую роль для внутриполитической жизни США, в большей степени, чем для российско-американских отношений", — сказал Суздальцев РИА Новости.

При этом собеседник агентства отметил, что для России встреча Путина и Трампа тоже важна, так как позволит продемонстрировать миру, что Москва не находится в изоляции и важнейшие проблемы мира без РФ не решаются. "Это признание того, что мы необходимы и востребованы", — добавил эксперт.

При этом замдекана считает, что не стоит ждать по итогам встречи кардинальных решений и прорывов, так как отношения Москвы и Вашингтона сильно испорчены. "Предостерег бы от надежд на какие-то кардинальные решения. Слишком завязли наши отношения в горниле раскола американских элит, в борьбе за выработку будущего США. Никаких там прорывов не будет, если встреча состоится", — сказал собеседник агентства.

Два основных тренда

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп анонсировал важную встречу с Путиным
По мнению Суздальцева, в американской политике сейчас существуют два основных противоположных тренда. Первый, по словам эксперта, заключается в том, что фактически руководство внешней политикой в отношении России "вырвано из рук" Трампа конгрессом. "Делать что-то на российском направлении Трамп не может", — сказал эксперт.

Вторым трендом, по его мнению, являются продолжающиеся попытки обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам эксперта, фактически эти попытки ведут к признанию аннулирования результатов выборов, что представляет из себя очень опасный процесс для Трампа.

"Если Трамп вдруг начнет проявлять волю к каким-либо соглашениям с Россией, то его мигом обвинят в том, что он выполняет решения "спонсоров", которые его привели на пост. Поэтому Трамп запрограммирован нести антироссийскую политику. Он все больше, по идее, будет демонстрировать жесткость в отношении Москвы, чтобы его не упрекали, что в его избрании есть российский след", — добавил собеседник агентства.

При этом замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ отметил, что существует и противоположный тренд, связанный с тем, что конгресс боится войны, например, с КНДР. По его словам, конгресс в Вашингтоне понимает, что жонглирование во внутриполитической борьбе интересами ядерных держав опасно для всего мира.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Yuri Gripas
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"В этом плане у Трампа появляется некое окошко возможностей продемонстрировать, что он не является ястребом, готовым нанести ядерный удар по любой точке земного шара, он готов к диалогу. В этом формате встреча Путина и Трампа в Дананге может продемонстрировать и успокоить часть политического класса США, которые сами создали такую ситуацию, когда между двумя крупнейшими ядерными державами мира практически не осталось площадок для переговоров и контактов", — пояснил Суздальцев.

По словам эксперта, важным по итогам встречи может быть то, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС покажут, что опасность ядерной войны, столкновения, кризиса между Россией и США по формату Карибского немного отойдет от своего края.

"Это уже позитивно. Любые переговоры, пускай даже пустые, даже без итогов, всегда они лучше, чем конфронтация", — подытожил Суздальцев.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vpoz47
Одни слова.
12:12
03.11.2017
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