В Киеве главу польского МИД упрекнули в просмотре российского телевидения

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о запрете на въезд в его страну для лиц, занимающих антипольскую позицию.

В четверг Ващиковский заявил, что в Польшу не будут допущены "люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина". Вятрович заявил, что считает этот критерий "очень странным".

"Возможно, господин министр насмотрелся российского телевидения и представляет себе, что по Киеву ходят люди в формах СС", — сказал он в эфире телеканала "112".

Также глава Института нацпамяти обвинил Польшу в "раздувании" проблем и демонизации украинцев.

На Украине неоднократно происходили инциденты антипольской направленности, совершенные местными националистами. Так, во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Другой акт вандализма был зафиксирован в Киевской области, где неизвестные разрисовали символикой дивизии СС "Галичина" мемориал на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на оба случая нотами протеста, украинские дипломаты также осудили действия вандалов.