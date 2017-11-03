"Это очень важно": Трамп хотел бы встретиться с Путиным на саммите АТЭС

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил возможность встречи с Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. По словам американского лидера, он хотел бы обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.

Саммит лидеров АТЭС пройдет в Дананге с 6 по 11 ноября.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом еще не решен. В Кремле также сообщили, что ясности о переговорах лидеров стран на саммите АТЭС пока нет.

Последний раз Трамп и Путин общались в июле на полях саммита G20 в Германии.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему Трампу хочет встретиться с Путиным.

"Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса", — написал сенатор в своем Twitter.

Возможные темы для обсуждения

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает, что диалог двух стран должен возобновиться.

"Нынешняя беспрецедентная кампания "войны" против Трампа в США практически исключила возможность потепления российско-американских отношений, поскольку основным оружием против Трампа была избрана идея его якобы сотрудничества с Россией в рамках предвыборной кампании", — отметил он.

По его словам, возможности российско-американского диалога существенно ограничены. Он добавил, что американский лидер вынужден идти на взаимодействие с Москвой.

Эксперт предположил, что президенты в ходе возможной встречи могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, ситуацию в КНДР и на Украине.

"Россия является модератором процесса мирного урегулирования сирийского конфликта, а США — скорее аутсайдером, который вставляет палки в колеса. Но, тем не менее, интересы США в регионе столь существенны, что не идти на диалог с Россией невозможно", — сказал Шаповалов, добавив, что для борьбы с терроризмом надо объединить усилия.

По его мнению, Россия — единственная страна, которая активно выступает в роли миротворца и может стать посредником между КНДР и США.

Доверие к Путину и Трампу

Как показали результаты опросов, опубликованные исследовательским центром Пью, Путин пользуется в мире более высоким доверием, чем Трамп.

Респонденты в 22 странах выразили уверенность, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений". В 13 государствах считают, что более верные шаги предпринимает Трамп.

При этом Путин пользуется большим доверием, чем Трамп, в целом ряде стран, которые традиционно считаются союзниками США. Так, в Германии действия президента России поддерживают 25% респондентов, а главы Белого дома — только 11%. В Южной Корее эти показатели составляют 27% и 17%, во Франции — 18% и 14%, в Японии — 28% и 24%, в Италии — 26% и 25% соответственно. Меньше всего обоим лидерам доверяют в Испании, но и там у Путина есть преимущество — 5% против 7%.

Трамп незначительно опережает Путина по уровню доверия лишь в некоторых странах-союзниках США: в Австралии (29% против 27%), в Канаде и Великобритании — (по 22% и 19%). Наибольший отрыв у главы Белого дома в Израиле (на 28%) и в Нигерии — на 19%.