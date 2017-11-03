Число погибших при взрыве на ТЭС в Индии возросло до 32

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 32 человек, сообщает в пятницу агентство ANI.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 26 человек.

Инцидент произошел на ТЭС компании NTPC в среду около 15.30 (13.00 мск) в городе Унчахар округа Рай-Барели. ТЭС в Унчахаре была введена в эксплуатацию в 1988 году, сейчас она состоит из пяти блоков мощностью 210 мегаватт, однако готовится к запуску шестой, самый мощный блок (500 мегватт) и именно на нем произошло ЧП, сообщили ранее в NTPC.

Изначально СМИ сообщали, что на ТЭС взорвался бойлер, однако компания NTPC, описывая инцидент в своем заявлении, сообщила, что на уровне 20 метров произошла разгерметизация трубы — после "неожиданного ненормального звука" из нее на работавших на площадке сотрудников начал бить пар и газ. Помимо 32 погибших, еще порядка 80 человек пострадали и проходят лечение.

Кроме того, накануне вечером представитель регионального офиса NTPC Вирендра Сингх Ратхи заявил, что в компании знали о неисправности в бойлере, который был введен в эксплуатацию всего месяц назад, и работали над исправлением проблемы. "Взрыва в бойлере не было, он произошел снаружи. Мы были в курсе имеющейся проблемы и поэтому мощность выработки завода была понижена в этот день", — заявил журналистам представитель компании.

Отвечая на уточнявший вопрос о том, почему станция не была закрыта, если компания знала о проблеме, Ратхи отметил, что к этой мере прибегают только в том случае, если неисправность нельзя ликвидировать без приостановки работы.

Власти штата распорядились завершить расследование инцидента в течение месяца. Предварительные результаты, по словам Ратхи, указывают на неисправность системы поддержания давления в выводящих трубах бойлера.