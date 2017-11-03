В Абхазии при незаконном пересечении границы задержали семь граждан Египта

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба госбезопасности Абхазии проверяет задержанных на границе с Грузией нелегальных мигрантов на причастность к международным террористическим организациям, сообщила в пятницу пресс-служба СГБ республики.

По данным СГБ Абхазии, сотрудники службы совместно с пограничным управлением ФСБ России задержали в Гальском районе за незаконное пересечение абхазско-грузинской границы семерых граждан Египта, двух гражданина Сомали, трех гражданина Йемена и трех гражданина Судана. Задержанные дают противоречивые показания по обстоятельствам своей прежней жизни. У некоторых из них на теле имеются следы, предположительно, ранений. Когда было произведено задержание, не уточняется.

"С учетом того, что все они являются жителями регионов, где в настоящее время идут боевые действия или функционируют международные террористические организации, Служба государственной безопасности по каналам международного сотрудничества проверяет их на причастность к незаконным вооруженным формированиям или террористическим организациям", — говорится в сообщении.

Как утверждает пресс-служба СГБ, в организации канала незаконной миграции из Грузии в Абхазию заинтересованы представители грузинских спецслужб, что подтверждается показаниями задержанных. По мнению ведомства, этот канал незаконной миграции мог быть использован спецслужбами Грузии для засылки террористов на территорию России и страны Европы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса о незаконном переходе группой лиц государственной границы, что предусматривает меру наказания до пяти лет лишения свободы. Судом города Сухум избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.