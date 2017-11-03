ОАК не комментирует возможное возобновление сотрудничества с Украиной

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация России отказалась комментировать возможное возобновление сотрудничества с Украиной по продлению летной пригодности Ан-124-100 "Руслан" взамен на документацию по продлению ресурса Ил-76.

"Данную тему не комментируем", — заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель ОАК.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли, согласно которой Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124–100).

Согласно материалу, украинское госпредприятие "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.