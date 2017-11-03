После гибели депутата БПП в Луганской области возбудили уголовное дело

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского, сообщила в пятницу пресс-секретарь управления полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

"В 00.30 (-1.30 мск — ред.) сегодня было найдено тело Сергея Самарского с признаками насильственной смерти — у него была разбита голова. Сейчас точной причины смерти мы пока не можем назвать, потому что продолжается вскрытие трупа судебными медиками, они нам скажут окончательную причину смерти. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса, это умышленное убийство", — сказала Погукай в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.