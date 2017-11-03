МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Почти половина опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, "совершил преступление" в связи с "вмешательством РФ" в выборы в США, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно телеканалом ABC News и газетой Washington Post.

Респондентам предложили ответить на ряд вопросов, касательно проводимого в настоящее время расследования по поводу "вмешательства РФ" в выборы в США. Так, отвечая на вопрос "Возможно ли то, что Трамп совершил преступление?", 49% опрошенных ответили утвердительно, Из них 19% считают, что существуют "веские доказательства", указывающие на это, 30% — заявили, что это лишь подозрения. При этом 44% считают это "маловероятным". Помимо этого, 51% респондентов считает, что Трамп не сотрудничает с расследованием по этому делу, 37% уверены в обратном.

Также участвующим в опросе предложили оценить новость о предъявлении обвинений бывшему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту, его бизнес-партнеру Рику Гейтсу и экс-советнику штаба американского президента по внешней политике Джорджу Пападопулосу. Больше половины (53%) считают, что это говорит о "более широких преступлениях", 28% ответили, что ситуация ограничена только этими людьми. Почти 60% респондентов сообщили, что одобряют то, как ведется расследование по "делу РФ", 28% выступили против.

Опрос проводился с 30 октября по 1 ноября при участии 714 жителей США. Погрешность результатов составляет 4 процентных пункта.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.