МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Почти половина опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, "совершил преступление" в связи с "вмешательством РФ" в выборы в США, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно телеканалом ABC News и газетой Washington Post.
Также участвующим в опросе предложили оценить новость о предъявлении обвинений бывшему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту, его бизнес-партнеру Рику Гейтсу и экс-советнику штаба американского президента по внешней политике Джорджу Пападопулосу. Больше половины (53%) считают, что это говорит о "более широких преступлениях", 28% ответили, что ситуация ограничена только этими людьми. Почти 60% респондентов сообщили, что одобряют то, как ведется расследование по "делу РФ", 28% выступили против.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.