Иракская армия приблизилась к "последнему оплоту" ИГ* в стране

КАИР, 3 ноя — РИА Новости. Иракские военные в пятницу утром приступили ко второй фазе операции по освобождению от боевиков "Исламского государство"* города Эль-Каим, расположенного на границе с Сирией, заявило объединенное командование армии Ирака.

По сообщению шиитского ополчения, за первые часы наступления им, а также спецподразделению по борьбе с террором и частям иракской армии удалось успешно атаковать ряд населенных пунктов, примыкающих непосредственно к городу Эль-Каим.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.