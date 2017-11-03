Азиатские дайверы разобрали на металлолом 40 судов времен Второй мировой

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Водолазы нелегально разобрали на металлолом десятки затонувших судов времен Второй Мировой войны у берегов Индонезии, Сингапура и Малайзии, сообщает газета Guardian.

Как стало известно в результате анализа, проведенного специалистами по военно-морской истории, были частично или полностью разрушены до 40 судов. На борту могли находиться останки 4,5 тысячи членов экипажа. Сотни других судов, в основном японских, остаются на морском дне – на них могут находиться останки еще нескольких десятков тысяч людей, отмечает издание.

Газета пишет, что команды водолазов под видом рыбаков расхищают суда в водах у берегов Индонезии, Сингапура и Малайзии. В некоторых местах глубина не превышает 80 метров, что делает их доступными для дайверов.

Власти стран, чьи суда пострадали от нелегальных действий дайверов, опасаются, что многие другие безымянные морские могилы могут быть осквернены, добавляет издание.

Ранее стало известно, что со дна Яванского моря исчезли останки военных кораблей Великобритании и Нидерландов, которые, вероятно, незаконно пустили на металлолом. Министерство обороны Великобритании осудило "несанкционированное повреждение любых обломков, где находятся человеческие останки" и попросило у индонезийских властей предпринять "соответствующие меры".

Кроме того, сообщалось об уничтожении трех японских судов, затонувших у острова Борнео в ходе Второй мировой войны. Три затонувших судна, известные как "Обломки Усукан" и расположенные в километре друг от друга, привлекали дайверов в малайзийский штат Сабах.