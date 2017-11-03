СКР будет сотрудничать с Турцией по делу россиянки, которую удерживает отец

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать сотрудничество с турецкими компетентными органами для защиты 15-летней петербургской школьницы, которая приехала в гости к отцу в Турцию и не может вернуться назад, сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко.
"Председатель СК России поручил соответствующим подразделениям СК России в тесном сотрудничестве с МИД России выяснить все обстоятельства удержания несовершеннолетней, а также организовать взаимодействие с компетентными органами Турецкой Республики в целях оперативной защиты подростка. Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России", — сказала Петренко.