СКР будет сотрудничать с Турцией по делу россиянки, которую удерживает отец

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать сотрудничество с турецкими компетентными органами для защиты 15-летней петербургской школьницы, которая приехала в гости к отцу в Турцию и не может вернуться назад, сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко.

По данным СМИ, отец отдал девочку в религиозную школу, она через одноклассницу передает сообщения в РФ о том, что дома у отца ее бьют и она думает о самоубийстве. СМИ также пишут, что отец планирует выдать девочку замуж в Турции и получить за нее выкуп. Школьница записала видеообращение, в котором говорит, что боится за свою жизнь. По данным Петренко, в Петербурге расследуется уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства несовершеннолетней.

"Председатель СК России поручил соответствующим подразделениям СК России в тесном сотрудничестве с МИД России выяснить все обстоятельства удержания несовершеннолетней, а также организовать взаимодействие с компетентными органами Турецкой Республики в целях оперативной защиты подростка. Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России", — сказала Петренко.