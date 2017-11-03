МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов ВСУ, отказали в обслуживании на украинском языке. Об этом сообщил активист Станислав Федорчук на своей странице в Facebook.
"Потому что Харьков — это тоже Россия, если кто не в курсе", — процитировал активист слова женщины.
Федорчук заключил, что этот случай не просто поднимает вопрос об использовании украинского языка, а является "историей о потенциальных коллаборантах".
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.