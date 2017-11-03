МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов ВСУ, отказали в обслуживании на украинском языке. Об этом сообщил активист Станислав Федорчук на своей странице в Facebook.

Как отмечает Федорчук, кассирша заявила бывшему военному, что признает один государственный язык — русский. Она предложила ему "дождаться российских танков", с приходом которых отпадет любая потребность говорить по-украински.

"Потому что Харьков — это тоже Россия, если кто не в курсе", — процитировал активист слова женщины.

Федорчук заключил, что этот случай не просто поднимает вопрос об использовании украинского языка, а является "историей о потенциальных коллаборантах".

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.