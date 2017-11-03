КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Убит глава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергей Самарский, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз; по его словам, это мог быть разбой, но не исключены другие версии.

"Вчера вечером был убит председатель фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея", — написал губернатор в пятницу в Facebook

Другие подробности не приводятся.

В эфире телеканала "112 Украина" Гарбуз сообщил, в четверг вечером около 18 часов (19.00 мск) Самарский шел домой. "Домой не вернулся, начали искать, где-то к 12 ночи его нашли неживым", — сказал губернатор.

По словам губернатора, это мог быть разбой, но не исключены другие версии.