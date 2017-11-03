КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Убит глава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергей Самарский, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз; по его словам, это мог быть разбой, но не исключены другие версии.
Другие подробности не приводятся.
В эфире телеканала "112 Украина" Гарбуз сообщил, в четверг вечером около 18 часов (19.00 мск) Самарский шел домой. "Домой не вернулся, начали искать, где-то к 12 ночи его нашли неживым", — сказал губернатор.
По словам губернатора, это мог быть разбой, но не исключены другие версии.