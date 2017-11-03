У греческого острова Калолимнос затонуло судно с мигрантами

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости. Деревянное судно, перевозившее мигрантов и беженцев, затонуло возле греческого острова Калолимнос на юго-востоке Эгейского моря, береговая охрана ведет поиски пропавших людей, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Согласно показаниям одного из спасенных людей, на борту находилось от 22 до 24 человек. Сейчас в районе кораблекрушения ведется крупная операция береговой охраны по поиску и спасению пропавших без вести.
В поисково-спасательной операции участвуют четыре судна береговой охраны, корабль Frontex, вертолет Super Puma, два туристических судна и грузовое судно.