У греческого острова Калолимнос затонуло судно с мигрантами

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости. Деревянное судно, перевозившее мигрантов и беженцев, затонуло возле греческого острова Калолимнос на юго-востоке Эгейского моря, береговая охрана ведет поиски пропавших людей, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Четыре человека спасены, найден один погибший.

Согласно показаниям одного из спасенных людей, на борту находилось от 22 до 24 человек. Сейчас в районе кораблекрушения ведется крупная операция береговой охраны по поиску и спасению пропавших без вести.

В поисково-спасательной операции участвуют четыре судна береговой охраны, корабль Frontex, вертолет Super Puma, два туристических судна и грузовое судно.